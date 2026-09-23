Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял нового чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Азербайджане Луис Морсинг.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

В ходе встречи Ильхам Алиев выразил надежду на продолжение успешного развития двусторонних отношений в ближайшие годы и определение новых направлений сотрудничества. Президент подчеркнул важность взаимных визитов и встреч на различных уровнях, отметив наличие хороших возможностей для партнерства в сферах инвестиций, торговли и бизнеса.

Луис Морсинг поблагодарила президента за прием и заявила, что будет прилагать усилия для дальнейшего расширения азербайджано-шведских отношений.

Посол также поздравила Ильхама Алиева с достижениями в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и приветствовала предпринимаемые шаги по установлению доверия между двумя странами.

Морсинг отметила, что в Швеции обучается большое количество азербайджанских студентов, уровень образования которых оценивается высоко. Она надеется, что в будущем они внесут вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Швецией.

Посол также коснулась положительной динамики в отношениях между Азербайджаном и Европейским союзом, отметив возобновление переговоров по двустороннему соглашению. Кроме того, он высоко оценил гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

В свою очередь, Ильхам Алиев, говоря о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, заявил, что инициатором и автором мирной повестки является именно Азербайджан. Президент также назвал достигнутый между двумя странами мир, по его словам, беспрецедентным в мире.

Говоря об отношениях Азербайджана с ЕС, президент отметил их нынешний высокий уровень и напомнил о визитах в Азербайджан председателя Европейского совета Антониу Кошты, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас. Он также отметил проведенные с ними встречи в рамках международных мероприятий.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Швецией, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.