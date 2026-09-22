Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах по скорейшему началу освоения месторождений золота, меди и молибдена на освобожденных территориях. Фрагмент выступления главы государства опубликован в его аккаунтах в социальных сетях.

«Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений», – заявил Алиев.

По его словам, работы по освоению месторождений в Агдеринском районе уже начались, а в Кяльбаджарском и Зангиланском районах должны стартовать в ближайшее время.

