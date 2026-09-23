Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонии в нашей стране Тийну Нирк.

Посол вручила верительные грамоты главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства коснулся важности взаимных визитов и контактов на различных уровнях в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются, Президент Ильхам Алиев отметил в этой связи визиты в нашу страну в текущем году президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас.

Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Подчеркнув, что для нее большая честь быть назначенной первым послом Эстонии в Азербайджане, Тиина Нирк заверила, что приложит все усилия для развития отношений между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Посол отметила, что Азербайджан занимает важное положение на Среднем коридоре. Она подчеркнула наличие хорошего потенциала для расширения партнерства во многих сферах, включая политический диалог, бизнес, информационные технологии, логистику и другие направления.

Тиина Нирк также коснулась широких возможностей для сотрудничества в сфере образования, отметив, что в Эстонии обучаются около 200 азербайджанских студентов.

Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.

На встрече было подчеркнуто, что открытие посольства Эстонии в Азербайджане внесет важный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений, была затронута деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.