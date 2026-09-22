Президент США Дональд Трамп считает, что Украина сможет заключить соглашение с Россией. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что стороны пытаются найти решение и назвал отношения между Вашингтоном и Киевом, а также США и Европой очень прочными.

«Думаю, нам это удастся. Наши отношения очень прочные – как между нами, так и с Европой», – заявил американский лидер.

По его словам, и российский президент Владимир Путин, и Зеленский хотят окончания войны.

«Я знаю, что он (Путин) встретится с ним (Зеленским). Мы уже проводили встречу на Аляске, и, думаю, он готов провести еще одну», – подчеркнул Трамп.

Американский президент добавил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в рамках дальнейших контактов по урегулированию конфликта, к примеру, в Майами.

«Но он (Путин) встретится с ним (Зеленским). Он (Путин) готов к встрече», – указал Трамп.

По словам американского лидера, сторонам пора заключить сделку, поскольку в ходе войны гибнет много людей.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он по-прежнему, что Украина способна вернуть все свои территории, как заявлял год назад на Генассамблее ООН, Трамп сказал: «Думаю, они заключат сделку. Не хочу говорить, что это будет за сделка».

Американский президент также положительно оценил украинских военнослужащих и руководство страны.

«Безусловно, они очень хорошие бойцы. Им действительно есть чем гордиться – очень, очень способные люди и очень способное руководство», – сказал Трамп.

Он также допустил производство ракет для Patriot в Украине. Глава Белого дома отметил, что они с президентом Зеленским обсуждают этот вопрос.