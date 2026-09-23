Сотрудничество Азербайджана и Организации Объединенных Наций (ООН) вступает в новый этап. Если более 30 лет назад страна выступала преимущественно получателем гуманитарной помощи, то сегодня Баку не только реализует совместные с ООН проекты, но и сам готов делиться с другими государствами накопленным опытом — от разминирования и постконфликтного восстановления до климатической политики, городского планирования и организации крупных международных мероприятий.

О том, какие практические результаты должна принести Рамочная программа сотрудничества ООН и Азербайджана на 2026–2030 годы, какую роль организация может сыграть в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, почему обмеление Каспия требует международного внимания и может ли Азербайджан стать региональным центром экспертизы в сфере разминирования, Minval Politika поговорил с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлапаченко.

— Азербайджан и ООН вступили в новый этап сотрудничества в рамках Рамочной программы на 2026–2030 годы. Каких конкретных результатов можно ожидать в ближайшие четыре года и в каких сферах участие ООН может принести Азербайджану наибольшую практическую пользу?

— Спасибо за вопрос. Очень рад нашей встрече. С нашей точки зрения, Рамочная программа создает весьма эффективную основу для сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и правительством Азербайджана. Ее главная цель — определить, в каких именно сферах ООН может оказать содействие правительству Азербайджана. В общих чертах программа сосредоточена на двух основных направлениях: экономическом и инклюзивном росте, а также охране окружающей среды.

Однако это лишь общие ориентиры. Конкретные результаты будут зависеть как от правительства, так и, разумеется, от ООН — от того, каким образом мы будем реализовывать поставленные задачи. Наша цель заключается в том, чтобы сопровождать правительство в течение пятилетнего периода — с 2026 по 2030 год — в реализации тех направлений, которые оно само определяет в качестве приоритетных.

Безусловно, сегодня трудно предвидеть, что именно произойдет в течение ближайших пяти лет. Поэтому рамки программы сформулированы достаточно широко. Одной из сфер, где я вижу особенно значительный потенциал для сотрудничества, является охрана окружающей среды, поскольку ни одна страна не способна в одиночку справиться с изменением климата.

Изменение климата не признает государственных границ. Именно здесь, на мой взгляд, усилия правительства на международной арене и деятельность ООН будут во многом совпадать и дополнять друг друга. Мы уже провели ряд крупных международных мероприятий, организованных правительством Азербайджана совместно с Организацией Объединенных Наций.

Одним из них стала COP29. По итогам конференции был достигнут ряд договоренностей. Для системы ООН в Азербайджане, безусловно, важно продолжить работу по их реализации.

Это одно из направлений, в котором, на мой взгляд, может быть достигнут существенный прогресс. Мы рассматриваем, в частности, вопросы предотвращения загрязнения рек Азербайджана и Каспийского моря. В более широком плане речь идет о том, каким образом можно адаптироваться к изменению климата и какой вклад в этот процесс способна внести ООН.

Я также считаю важным, чтобы ООН выполняла консультативную функцию, делилась передовыми международными практиками и предлагала правительству рассмотреть возможность применения тех решений, которые Организация Объединенных Наций разрабатывает и внедряет в различных странах мира.

— Вы называли противоминную деятельность одним из направлений, в которых хотели бы видеть более активное участие ООН. Как на практике может выглядеть сотрудничество в сфере закупки оборудования для разминирования и создания Международного центра передового опыта? Может ли Азербайджан стать региональным центром по обмену опытом и технологиями в сфере противоминной деятельности?

— Безусловно. В настоящее время Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и правительство Азербайджана обсуждают заключение соглашения на сумму 5 миллионов долларов США. Оно как раз будет охватывать те направления, о которых вы говорите. Речь идет как о закупке определенного оборудования, так и о создании Центра передового опыта. Такой центр позволит Азербайджану делиться с другими государствами своим чрезвычайно ценным опытом в области противоминной деятельности. В мире не так много стран, которые пострадали от мин в такой степени, как Азербайджан.

Кроме того, ANAMA работает уже более 30 лет. Очевидно, что за это время агентство накопило значительный практический опыт. Мы считаем, что он может представлять большую ценность для других государств, которые смогут перенимать знания и практики Азербайджана. Именно поэтому Центр передового опыта мог бы способствовать распространению этих знаний. Кроме того, учитывая успех последней конференции по противоминной деятельности и большое число участвовавших в ней стран, очевидно, что представители других государств приезжают сюда в том числе для изучения азербайджанского опыта. С точки зрения ООН было бы весьма полезно создать возможности для более широкого обмена этими знаниями.

Важно также привлекать другие государства к использованию Азербайджана в качестве международной площадки — подобно тому, как это происходило в рамках конференции по противоминной деятельности, — где они могли бы достигать договоренностей, обмениваться опытом, совместно анализировать существующие тенденции и обсуждать, какие подходы можно было бы изменить или усовершенствовать.

Поэтому крайне важно, чтобы Азербайджан продолжал поддерживать и развивать такую платформу. ООН, со своей стороны, готова оказывать необходимое содействие.

Если говорить о практической стороне вопроса, полагаю, что после завершения этого проекта последуют дополнительные мероприятия в области разминирования. Мы хорошо понимаем ожидания азербайджанского общества, поскольку было заявлено о необходимости завершить эту работу как можно скорее. Насколько мне известно, правительство также заинтересовано в максимально оперативном продвижении процесса.

Именно поэтому мы рассчитываем приступить к реализации проекта примерно в конце текущего года или в начале следующего.

— Если выйти за рамки противоминной деятельности, сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительные работы. Какую роль ООН может сыграть в городском развитии, обеспечении занятости, образовании, здравоохранении и поддержке возвращающегося населения? Возможно ли расширение проектов ООН на этих территориях?

— Я очень рад, что вы задали этот вопрос. Недавно я посетил Карабах и Восточный Зангезур и увидел масштабы восстановительных работ и развития, осуществляемых там правительством Азербайджана. Должен сказать, увиденное производит очень сильное впечатление. Совершенно очевидно, что развитие этих территорий является одним из приоритетов правительства Азербайджана, а значит, ООН также должна сопровождать правительство на этом пути.

Исходя из этого, сейчас мы совместно с правительством планируем провести в Карабахе стратегический диалог о том, что именно ООН может предложить для дальнейшего развития этих двух регионов. Он состоится примерно в период празднования Дня ООН.

На мой взгляд, это весьма символично, поскольку ООН находится здесь именно для того, чтобы сотрудничать с правительством и содействовать успешной реализации этого процесса. Правительство уже добилось значительных результатов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы также хотели бы стать частью этой работы.

Мы хотели бы помогать там, где это возможно. Одним из направлений, где, на мой взгляд, мы могли бы активизировать свою деятельность, является сотрудничество с Карабахским университетом. На меня произвел большое впечатление тот факт, что сегодня там обучаются уже 3 тысячи студентов.

Думаю, было бы полезно активнее рассказывать студентам о нашем видении глобальных процессов и о том, какие возможности может предложить ООН. Как вам известно, в университете действует медицинский факультет. Всемирная организация здравоохранения уже взаимодействовала с ним и продолжит эту работу. FAO также вовлечена в соответствующую деятельность.

В настоящее время рассматривается ряд проектов, связанных с работой с фермерами. Кроме того, UN-Habitat, в частности после успешного проведения WUF13, сейчас работает с двумя населенными пунктами. Полагаю, что эта деятельность будет расширяться.

На мой взгляд, было бы целесообразно, чтобы система ООН в целом предложила правительству комплексный пакет сотрудничества, в котором различные учреждения ООН были бы задействованы в рамках единого, целостного подхода. Одни структуры могли бы заниматься, например, городским планированием, что чрезвычайно важно.

Однако необходимо смотреть на ситуацию комплексно. Разминирование — и здесь я с вами полностью согласен — имеет принципиальное значение, поскольку без разминирования и обеспечения безопасности невозможно развивать определенные территории.

Но после завершения разминирования необходимо переходить к планированию городской среды, обеспечению медицинской помощи, созданию образовательных возможностей и инфраструктуры для досуга — всего того, что позволит людям возвращаться и видеть, что для них созданы достойные условия для жизни. Полагаю, именно к этому стремится правительство, и ООН, безусловно, будет рада принять участие в этой работе.

— Азербайджан провел COP29 и WUF13. Какие инициативы, появившиеся благодаря этим крупным международным мероприятиям, могут стать долгосрочным вкладом Азербайджана в более широкую повестку ООН?

— Таких инициатив много, поэтому я не буду останавливаться на каждой из них. Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что COP29 стала знаковым событием для мирового сообщества. Все признают, что Азербайджан проделал огромную работу. Особенно впечатляет то, что в продолжение этой инициативы Азербайджан решил сохранить соответствующую платформу и проводить Baku Climate Action Week. В этом году я присутствовал на Baku Climate Action Week.

На меня произвели большое впечатление как число участников, так и высокий уровень организации и активное участие высокопоставленных представителей правительства Азербайджана. Я считаю создание такой постоянной площадки чрезвычайно важным. Разумеется, мы понимаем, что проведение подобных мероприятий требует значительных финансовых ресурсов.

Поэтому решение правительства Азербайджана сохранить эту платформу и продолжать инвестировать в нее представляет собой вполне осязаемый вклад в решение задач, которые сегодня стоят перед мировым сообществом. Мы видим, что многие дискуссии, проходившие в рамках Baku Climate Action Week, уже не ограничиваются обсуждением проблем, а ориентированы на практическую реализацию решений. Поэтому крайне важно продолжать эту работу.

На мой взгляд, это реальный вклад, который получает признание международного сообщества. Сегодня Азербайджан стал одним из активных лидеров глобальной климатической повестки, и вполне естественно ожидать, что страна продолжит двигаться в этом направлении.

Мы в ООН, безусловно, гордимся тем, что являемся партнером в этом процессе. Это один из конкретных результатов COP29. Еще одним результатом стало то, что в самом Азербайджане значительно повысилась осведомленность общества о проблеме изменения климата.

Многие стали климатическими лидерами: они участвуют в международных мероприятиях, выступают по этой теме и продвигают соответствующую повестку. Мы, разумеется, очень рады сотрудничать с ними.

Например, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Нигяр Арпадараи, являющаяся климатическим чемпионом Азербайджана, также активно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций. Недавно мы провели мероприятие Baku Walk the Talk.

Для меня было большой честью открыть его вместе с Нигяр Арпадараи. В мероприятии также приняли участие представители дипломатического корпуса и неправительственных организаций. Мы прошли этот маршрут вместе, тем самым направив определенный посыл: эта инициатива также является частью Baku Climate Action Week, и мы стремимся укрепить позиции Баку на карте глобальных климатических инициатив, чтобы международное сообщество видело, какая работа проводится здесь.

Эта деятельность будет продолжаться, и я очень рад, что мы будем и далее сопровождать правительство в этом направлении.

— Снижение уровня воды в Каспийском море становится все более серьезным региональным вызовом. Может ли ООН содействовать созданию механизма обмена научными данными, экологического мониторинга и координации между пятью прикаспийскими государствами?

— Это очень хороший вопрос, и данная проблема действительно находится в центре моего внимания.

До приезда в Азербайджан я работал в Туркменистане — еще одном государстве, которое сталкивается с проблемой обмеления Каспийского моря. Поэтому проблематика Каспия мне достаточно хорошо знакома. Она действительно связана, в частности, с сокращением объема воды, поступающей из Волги.

К сожалению, это влияет на биоразнообразие и торговлю. Из-за снижения уровня моря судам приходится оставаться дальше от берега, на более глубоких участках. Это означает, что портовую инфраструктуру необходимо адаптировать и фактически приближать к местам нахождения судов, что требует значительных затрат. Альтернативой является доставка грузов к судам с помощью более мелких судов, то есть фактически в обход обычной портовой инфраструктуры.

Безусловно, все это имеет серьезные последствия. UNEP ранее подготовила соответствующий доклад, и мы считаем, что его необходимо обновить. Сейчас мы работаем с рядом учреждений ООН, чтобы определить, какие дополнительные меры могут быть предприняты. Эта ситуация вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Кроме того, UNEP и UNOPS реализуют проект Bluing of the Caspian Sea. Он непосредственно затрагивает некоторые из этих проблем. Однако этого недостаточно. Мы понимаем, что к решению вопроса необходимо привлечь более широкое международное сообщество.

Разумеется, масштабы пока несопоставимы, однако мы видели, что произошло с Аральским морем. Это стало чрезвычайно серьезным сигналом для правительств государств Центральной Азии, поскольку в конечном итоге проблема приобрела экологический характер для всего региона.

Поэтому превентивные меры необходимо принимать заблаговременно. Именно поэтому мы намерены предложить правительству Азербайджана, если это будет возможно, провести ряд международных конференций по данной проблематике. Этот вопрос требует внимания на высоком уровне со стороны всех прикаспийских государств.

— Азербайджан является членом Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC) на период 2025–2027 годов и избран вице-председателем Совета на сессию 2027 года. Как Азербайджан может использовать эту площадку для более активного участия в формировании глобальной повестки, в частности по вопросам энергетического перехода, транспортной взаимосвязанности, климатической политики и интересов стран со средним уровнем дохода?

— Азербайджан активно продвигает все направления, которые вы упомянули. И, безусловно, в интересах всего международного сообщества двигаться к более тесному сотрудничеству по этим вопросам. Членство в ECOSOC открывает определенные возможности.

Вице-председатель Совета обладает определенными полномочиями, позволяющими выдвигать инициативы. Разумеется, многое будет зависеть от самого Азербайджана и от того, каким образом он будет взаимодействовать с другими государствами. Однако, безусловно, с такой позиции продвигать соответствующие инициативы значительно легче.

Со стороны ООН мы очень тесно взаимодействуем с государствами — членами ECOSOC. Там регулярно представляются добровольные национальные обзоры. И в этом отношении Азербайджан является одним из абсолютных лидеров: насколько я понимаю, это одна из наиболее активных стран с точки зрения представления добровольных национальных обзоров.

Кроме того, ECOSOC является хорошей площадкой для запуска новых инициатив. Поэтому мы надеемся, что Азербайджан воспользуется этой возможностью с той энергией и инициативностью, которые правительство уже демонстрировало ранее. Мы будем рады оказать поддержку, если к нам обратятся с соответствующим запросом.

Однако, разумеется, принятие решений остается за государствами-членами.

— Азербайджан все больше позиционирует себя не только как получатель поддержки ООН, но и как источник экспертного опыта в таких сферах, как противоминная деятельность, постконфликтное восстановление, энергетический переход и проведение крупных международных мероприятий. Можно ли говорить о переходе к новой модели партнерства, в рамках которой Азербайджан сам предлагает практические решения и делится своим опытом с другими странами?

— Думаю, этот процесс уже идет. Когда мы начали работать в Азербайджане более 30 лет назад, страна являлась получателем гуманитарной помощи. Сегодня ситуация уже совершенно иная.

Теперь Азербайджан сам финансирует ряд проектов за пределами страны. Таким образом, по сути, мы стали партнерами. С нашей точки зрения, мы находимся здесь для того, чтобы содействовать правительству.

Если правительство заинтересовано в использовании знаний и экспертного потенциала Организации Объединенных Наций, мы готовы их предоставить. Вместе с тем мы видим огромный потенциал для того, чтобы Азербайджан делился с остальным миром собственными идеями, инициативами и достигнутыми результатами. Например, модель центров ASAN Xidmət сегодня уже внедряется в других странах.

Это инициатива международного значения, и многие государства проявляют интерес к азербайджанскому ноу-хау. Мы также видим значительный потенциал не только в сфере противоминной деятельности, но и в области охраны окружающей среды. Как мы уже обсуждали, сегодня Азербайджан признан одним из активных участников глобальной климатической повестки.

Проведение всех этих международных конференций также формирует ценный опыт, поскольку необходимо инвестировать в подготовку профессиональных кадров, способных организовывать такие мероприятия на высоком уровне. Это невозможно сделать за один день. Необходимо обучать специалистов.

Нужно понимать все аспекты приема участников, организации встреч и логистики. Проведение международных конференций — чрезвычайно сложный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. И этот опыт Азербайджан сегодня также может передавать другим государствам.

В частности, он может быть полезен странам, которые стремятся принимать у себя крупные международные мероприятия. В этом отношении опыт Азербайджана может представлять значительную ценность.

Я также считаю, что некоторые инициативы Азербайджана в области сельского хозяйства и городского планирования получили международное признание. Через такие структуры, как UN-Habitat и FAO, мы стремимся тиражировать соответствующий опыт или предлагать его другим государствам.

Безусловно, мы продолжим эту работу. Хотел бы также отметить, что Азербайджан добился интересных результатов в сфере здравоохранения. Мы рассчитываем на то, что Всемирная организация здравоохранения также сможет использовать этот опыт в других странах.