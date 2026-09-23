Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее при движении рядом с маршрутными автобусами.

Как сообщили ЦИУТ, анализ нескольких ДТП, зафиксированных камерами наблюдения на столичных дорогах, показал, что в ряде случаев причиной аварий становятся нарушения со стороны водителей легковых автомобилей.

В частности, водители внезапно перестраиваются в полосу движения автобусов, не соблюдают безопасную дистанцию или проявляют невнимательность. В результате автобусы, перевозящие пассажиров, становятся участниками ДТП.

В ЦИУТ отметили, что такие аварии создают опасность для жизни пассажиров. Кроме того, людей приходится высаживать из автобуса, а сам транспорт выводится из эксплуатации. Для восстановления движения по маршруту возникает необходимость предоставлять заменяющий автобус.

В ведомстве подчеркнули, что из-за безответственного поведения одного водителя десятки пассажиров могут столкнуться с опасностью, стрессом и потерей времени.

ЦИУТ призвал водителей быть более внимательными при движении рядом с маршрутными автобусами, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких перестроений в автобусную полосу и строго соблюдать правила дорожного движения.