На бакинском бульваре в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» начинает работу зона развлечений.

Как сообщили в операционной компании «Бакинское городское кольцо» (Baku City Circuit), болельщиков ждут концерты, встречи с пилотами, интерактивные развлечения.

Желающие поближе познакомиться с миром «Формулы 1» смогут испытать свои силы на гоночном симуляторе, расположенном в Фан-зоне.

Во время гонки F1 Pit-Stop участники в командах из двух-трех человек смогут проверить свои навыки проведения пит-стопа. Команды, которые быстрее всех заменят колеса болида, будут соревноваться в финальном этапе. Победителей обеих активностей ждут сувениры с автографами и экскурсии по паддоку.

Болельщики смогут увидеть демонстрационный болид Формулы 1 и кубок чемпионата мира FIA Формулы 1.

В рамках активности F1 Driver Selfie гости смогут виртуально сфотографироваться с пилотами «Формулы-1» и руководителями команд. Площадка F1 DJ Podium воссоздаст атмосферу церемонии награждения — одного из самых ярких моментов Гран-при.

На Детском Гран-при дети смогут сесть за руль мини-электромобилей и принять участие в гонках на специально оборудованной трассе, соответствующей требованиям безопасности. В детской зоне будет доступен тематический аквагрим и мастер-классы по творчеству. Также для активного отдыха будут установлены различные батуты, в том числе надувной замок в форме шлема.

Одним из главных мероприятий для болельщиков «Формулы 1» станут встречи с пилотами.