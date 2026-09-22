Заявления о том, что Москва и Киев сократили количество разногласий до одного-двух ключевых вопросов, пока не означают близости к окончательной договоренности. Политический аналитик Сахиль Искандеров в беседе с Minval Politika рассказал, что за несколькими формально обозначенными пунктами сохраняется целый комплекс проблем, прежде всего связанных с территориями, гарантиями безопасности Украины и возможным присутствием иностранных сил.

«Я думаю, что конкретно вот эта пара ключевых вопросов как раз является основным камнем преткновения для достижения мирного процесса и мирных соглашений между Россией и Украиной», — отметил эксперт.

По его словам, речь прежде всего идет о вопросе принадлежности территорий, которые Россия объявила своими, а также о возможном размещении миротворческих или иностранных сил на территории Украины. При этом каждый из этих пунктов порождает целый ряд дополнительных разногласий.

Отдельным элементом переговорной повестки, по оценке Искандерова, остаются и взаимные гарантии безопасности. В частности, Москва заинтересована в гарантиях того, что Украина и ее союзники не будут добиваться вступления страны в НАТО. Таким образом, по мнению аналитика, сокращение количества формально обозначенных разногласий еще не означает, что стороны согласовали содержательную часть будущего соглашения.

Говоря о настойчивых требованиях Дональда Трампа прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим и энергетическим объектам, Искандеров считает, что Вашингтон руководствуется не только непосредственно переговорной логикой. Эксперт допускает, что соответствующая позиция могла быть доведена до американской стороны российскими переговорщиками, однако считает, что у США есть и собственные причины добиваться ограничения таких ударов.

«Украина наносит в последнее время очень мощные удары по нефтеперерабатывающим заводам России, энергетическим объектам. С другой стороны, Россия тоже наносит существенно сильные удары», — отметил он.

По словам аналитика, Вашингтон может стремиться таким образом снизить риски дальнейшего взаимного поражения энергетической инфраструктуры. Особенно актуальным этот вопрос, считает Искандеров, становится с приближением зимы.

«Я думаю, что Вашингтон как раз добивается таким путем и смягчить удар России по энергетическому сектору, по инфраструктуре Украины», — сказал эксперт.

При этом Искандеров связывает позицию американской администрации и с ситуацией на мировом энергетическом рынке. По его словам, совокупность факторов, включая российско-украинский конфликт, санкции против российского энергетического сектора и нестабильность на Ближнем Востоке, создает дополнительные риски для цен на энергоносители.

«Все эти моменты в совокупности создают очень огромные проблемы на мировом энергетическом рынке», — отметил политический аналитик.

Он также обращает внимание на внутриполитический фактор в США и предстоящие промежуточные выборы в конгресс, поскольку цены на энергоносители традиционно имеют политическое значение для американской администрации.

Одновременно с дипломатическими усилиями Вашингтон продолжает использовать экономические и военно-политические инструменты давления на Москву. Искандеров рассматривает это как сочетание давления и переговорных стимулов.

«Соединенные Штаты Америки собираются против России применить политику кнута и пряника», — уверен эксперт.

При этом собеседник не согласен с тем, что нынешние поставки вооружений Киеву обязательно означают новое масштабное наращивание американской военной помощи. По его оценке, значительная часть нынешних поставок осуществляется в рамках ранее сформированных механизмов поддержки Украины.

Отдельное значение Искандеров придает разведывательной и спутниковой поддержке Киева. В этой связи санкционное давление и военная поддержка, по оценке аналитика, не обязательно свидетельствуют о том, что Вашингтон отказался от переговорного пути. Напротив, он считает, что подобные инструменты могут использоваться для изменения позиций сторон и выхода из затянувшегося переговорного тупика.

«Переговорный путь уже давно в тупике, а сейчас надо его просто разблокировать», — сказал Искандеров.

Предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке аналитик не считает событием, которое само по себе способно кардинально изменить переговорный процесс.

По его мнению, основные позиции сторон уже неоднократно обсуждались на различных уровнях, в том числе во время контактов представителей американской администрации с Москвой и Киевом: «Многие вопросы уже давно переговорены, обговорены, но пока нет никаких конкретных результатов».

Поэтому встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН он рассматривает больше как очередной дипломатический контакт, а не как решающий этап переговоров.

При этом эксперт считает, что Киев сейчас может занимать выжидательную позицию, рассчитывая на изменение политической ситуации в США после промежуточных выборов в конгресс.

«Думаю, что как раз сейчас Киев берет тайм-аут, чтобы дождаться результатов промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки», — отметил Искандеров.

По его оценке, в Киеве могут рассчитывать на то, что изменение расстановки сил в конгрессе повлияет на возможности администрации Трампа в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Главной проблемой остается необходимость согласовать все принципиальные вопросы, а не только несколько наиболее заметных пунктов. Искандеров подчеркивает, что в международных переговорах договоренность не считается достигнутой до тех пор, пока стороны не согласовали весь комплекс условий.

«Если согласована хоть последняя буква, только один пункт, значит, не согласовано ничего», — сформулировал он свою позицию.

Поэтому даже потенциальное согласование вопросов территорий и гарантий безопасности еще не будет означать автоматического выхода на окончательное соглашение.

Отдельно эксперт указывает на фактор европейских государств и их влияние на переговорный процесс. По его оценке, даже если Москва и Киев смогут приблизиться к договоренности, внешние игроки могут продолжить оказывать давление на стороны, исходя из собственных геополитических интересов.

Вместе с тем он отмечает, что вопрос территориальных уступок остается для Украины особенно сложным, поскольку подобные решения сталкиваются как с внутренними политическими ограничениями, так и с вопросами международного права. По мнению Искандерова, именно совокупность территориального вопроса, гарантий безопасности, возможного присутствия иностранных сил и позиций внешних игроков определит, смогут ли Москва и Киев перейти от многочисленных консультаций к полноценному соглашению.