Бесплатный проезд в метро может быть продлен на более длительный срок. Как сообщает Minval, накануне ЗАО «Бакинский метрополитен» и Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) выступили заявлением о новом режиме работы двух станций метро и маршрутных автобусов.

Так, с 23 сентября, то есть сегодняшнего дня, вход на станции метро «Ходжасан» и «Автовокзал» временно будет бесплатным. Это решение принято в связи с реализацией проекта разделения линий метро.

Благодаря этому пассажирам из Сумгайыта, Хырдалана, населенных пунктов вдоль Баку-Шамахинской дороги, а также Абшеронского и Гарадагского района будет проще пользоваться метро, не заезжая в районы «Шамахинка» и «20 Января».

Пассажиры, прибывающие с указанных направлений, смогут бесплатно пользоваться метро от станций «Ходжасан» и «Автовокзал» до станций «8 Ноября», «Дарнагюль», «Азадлыг проспекти», «Насими», «Мемар Аджеми», «20 Января», «Иншаатчылар», «Эльмляр Академиясы» и «Низами».

Как стало известно в Бакинском метрополитене, в ближайшие дни будет проведен анализ пассажировотока на бесплатных станциях метро. Уже сегодня наблюдения показывают рост числа пассажиров на станциях «Ходжасан» и «Автовокзал».

В ближайшее время в целях дальнейшей оптимизации пассажиропотока может быть принято решение обеспечить бесплатный вход на станции на более длительный период времени.

Пока что в ведомстве не берутся называть точные сроки. Надо сказать, такой сценарий возможен пока у пассажиров не сформируется определенная привычка садиться в метро с фиолетовой ветки, которая до сих пор, как правило, пустовала.

Разгрузив территорию станции метро «20 Января» и участка под названием «Шамахинка», транспортные ведомства снизили интенсивеность транспортных заторов на северном въезде в Баку.