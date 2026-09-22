Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в Facebook прокомментировал процессы в Армении, задавшись вопросом, почему в Азербайджане все чаще говорят о росте реваншистских настроений на фоне мирной риторики Никола Пашиняна.

«Почему абсолютное большинство в Азербайджане приходит к мысли о том, что реваншизм сегодня поднимает голову в Армении? Почему это происходит под псевдомиролюбивые речи их варчапета?», — написал Зульфугаров.

Одним из таких сигналов он назвал военный парад в Ереване:

«Военный парад в Ереване — это отражение их реальной оборонной доктрины. Против кого она? России? Ирана? Грузии? Турции? Нет, она против нас — тогда, когда они продолжают переговоры о мире и определении границы».

Зульфугаров также обратил внимание на споры вокруг албанского наследия.

«Почему и зачем сейчас спор об албанском наследии? Потому что это не об истории, это об идеологической основе их “миацума”».

Отдельно бывший министр затронул вопрос Мегринского участка железной дороги.

«Почему не хотят вернуть нашу собственность — Мегринский участок железной дороги? Потому что отрезанный от основной части страны Нахчыван останется уязвимым для любых вариаций претензий в будущем и делает Армению важным фактором для саботажа проекта “Туран” для недоброжелателей».

По его словам, вопросы вызывает и позиция Еревана вокруг восточного побережья озера Гейча:

«Для чего Армении полоса восточного побережья озера Гейча? Для того, чтобы лишить Азербайджан и его экономику доступа к самому большому пресному водоему на Южном Кавказе».

Зульфугаров также связал показательное ухудшение отношений Еревана с Москвой с экономическими связями Армении и России:

«Почему показная ссора с РФ? Для того, чтобы замаскировать армяно-российский товарооборот».

Отдельный блок вопросов он адресовал непосредственно Пашиняну.

«Почему Никол Пашинян каждый раз придумывает поводы для того, чтобы отложить референдум, который откроет возможность для подписания соглашения о мире?»

Зульфугаров также упомянул поездки Пашиняна в Зангезур, символику, которую тот использует, и вопрос карт при делимитации границы.

«Почему он носит этот фейковый значок, демонстративно занимается политическим альпинизмом в Зангезуре на “любимых горах Андроника” и плавает в Гейча, зная, что Азербайджан отказал и ему, и России, и Макрону взять за основу для делимитации и демаркации только карты Генштаба МО СССР от 1975 года?»

Кроме того, экс-глава МИД обвинил Пашиняна в продвижении тезиса о том, что признание территориальной целостности в мирном соглашении якобы означает определение линии границы исключительно по картам 1975 года, а также связал с этой линией дискуссии в Армении вокруг культурного наследия в Карабахе.

Наконец, Зульфугаров задал еще один вопрос: