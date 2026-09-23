В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

В обращении участников дорожного движения просят учитывать ограничения движения на некоторых улицах и проспектах и по возможности отказаться от использования личных автомобилей, а для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом.

Для предотвращения заторов и обеспечения безопасности на южном въезде в столицу водителям, направляющимся с юга в центр, рекомендуется вместо маршрута через круги «Азнефт» и «Нефтчиляр» использовать альтернативный путь.

В частности, рекомендуется с 14-го километра Бакинско-Сальянской дороги двигаться в направлении круга Локбатан по третьей внешней кольцевой дороге, далее — через район «20 Января» или Ени Ясамал.

Жителям 20-го участка и поселка Баил рекомендуется пользоваться внутренними дорогами поселка, далее двигаться через улицу Гурбан Аббасова и улицы Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова в направлении центра.

Дорожная полиция также призвала участников дорожного движения в период проведения гонок максимально сократить использование личного автотранспорта и при поездках в центральную часть Баку пользоваться общественным транспортом.