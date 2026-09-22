Результаты выборов в двух немецких землях — Мекленбурге — Передней Померании и Берлине — стали серьезным ударом по канцлеру Фридриху Мерцу и его Христианско-демократическому союзу. В Мекленбурге — Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» получила 38,3% голосов и вышла на первое место, тогда как Христианско-демократический союз Мерца набрал лишь 4,9% и впервые в послевоенной истории не преодолел пятипроцентный барьер. В Берлине первое место заняла Левая партия с 25,3%, Христианско-демократический союз получил 19%, а АдГ — 16,3%.

Таким образом, нынешние выборы продемонстрировали не только дальнейшее усиление партии «Альтернатива для Германии», но и заметное смещение электоральных предпочтений влево. При этом поражение Христианско-демократического союза уже рассматривается как проблема не только регионального уровня, но и непосредственно для федерального правительства Мерца. Сам канцлер назвал результат в Мекленбурге — Передней Померании «катастрофой», однако заявил о намерении продолжить реформы.

Что стоит за происходящими в Германии политическими изменениями, почему традиционные партии теряют поддержку и насколько серьезной становится проблема лично для Мерца, для Minval Politika рассказал политолог, профессор, доктор Ровшан Ибрагимов, Университет Вебстер (Узбекистан).

Эксперт считает происходящее закономерным следствием накопившегося недовольства избирателей, хотя сами результаты, по его словам, являются достаточно сенсационными.

«На самом деле то, что происходит сейчас в Германии, с одной стороны, логично, — это результат определенных обстоятельств. С другой стороны, стоит отметить, что в любом случае это довольно сенсационно. Впервые, скажем так, традиционные партии собирают настолько низкое количество процентов голосов в Германии», — отметил политолог.

По его словам, одновременно Германия сталкивается с усилением политических сил как крайне правого, так и левого фланга. Поэтому происходящее нельзя сводить исключительно к росту популярности «Альтернативы для Германии».

«Мы наблюдаем усиление радикальных крайне правых партий. Параллельно с этим мы также наблюдаем рост и усиление левых партий. Нельзя сказать, что есть ослабление в этом блоке. Новые партии, в том числе с таким простым наименованием, как “Левая”, получили достаточное количество голосов», — сказал политолог.

По мнению Ибрагимова, одна из ключевых причин нынешней ситуации заключается в разочаровании избирателей результатами работы как нынешнего, так и предыдущего правительства. На этом фоне все более заметными становятся экономические проблемы и запрос на политических лидеров, способных предложить понятные решения.

«В целом проблема заключается в том, что нынешнее и предыдущее правительства полностью провалили ожидания избирателей. В любом случае есть проблемы в экономике, но в первую очередь это отсутствие харизматичных лидеров на данный момент», — считает эксперт.

Говоря непосредственно о провале Христианско-демократического союза и результатах партии Мерца, Ибрагимов отмечает, что здесь сошлись сразу несколько факторов, включая снижение доверия к самому канцлеру.

«Здесь есть все, и в том числе отсутствие доверия к самому Мерцу. Причина — в отсутствии харизматичных лидеров у традиционных партий как у правящей партии, так и у оппозиции. И как следствие, это привело к серьезному разочарованию у избирателей», — заявил политолог.

При этом важную роль, по мнению аналитика, играет сама стратегия «Альтернативы для Германии»: «Кроме того, “Альтернатива для Германии” — это крайне популистическая партия, которая заявляет непосредственно о вещах, которые желает слышать избиратель Германии. И в этом смысле, конечно же, это довольно серьезный аспект, довольно серьезные сигналы не только для самой Германии, но и для Европы, а может, и для мира в целом», — отметил Ибрагимов.

Эксперт обращает внимание и на более общую закономерность: «Обычно, когда избиратель не получает того, чего он ожидает от избранных в предыдущие сроки правительств, он ищет альтернативы. При этом в каждом обществе имеется определенный объем голосов — примерно 25–30%, — которые легко могут изменить свои приоритеты при голосовании, то есть легко перейти к полярным политическим партиям».

Именно здесь, считает он, вновь проявляется фактор популизма «Альтернативы для Германии». «И все сошлось, как говорится», — добавил Ибрагимов.

Отдельно политолог остановился на способности правительства Мерца проводить заявленные реформы в условиях падения поддержки. По его мнению, отказываться от реформ правительство не может, поскольку именно решение накопившихся проблем является его основной задачей. Однако, считает эксперт, немецкие власти пока не демонстрируют готовности решать наиболее болезненные вопросы.

«Им ничего не остается, кроме как продолжать реформы. Мерц, понятное дело, остается канцлером, они еще являются правительством страны, и отказываться от того, что они делают, нелогично», — отметил он.

При этом Ибрагимов считает, что проблема заключается не столько в самих реформах, сколько в недостаточной решительности правительства при решении структурных проблем.

«В принципе, они ничего и не делают. Серьезные проблемы, которые необходимо решать, они обходят. И предыдущее левое правительство “Светофор” (Ampelkoalition — федеральное правительство Германии во главе с Олафом Шольцем-ред.) обходило, и нынешнее правительство обходит», — сказал политолог.

По его словам, именно эти нерешенные проблемы формируют запрос на политическую альтернативу. Среди наиболее чувствительных для немецкого общества вопросов эксперт выделяет миграцию, экономику, рынок труда, доходы и стоимость энергии.

«Немецкий избиратель ищет тех, кто разрешит те проблемы, с которыми они сталкиваются. Это нелегальная миграция, рост криминала, проблемы с экономикой, сокращение рабочих мест, уменьшение заработных плат, нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, дорогая энергетика», — перечислил Ибрагимов.

На этом фоне, считает эксперт, нельзя полностью исключать и досрочный уход Мерца с поста канцлера. При этом он подчеркивает, что для Германии сама по себе ситуация, при которой руководитель правительства досрочно покидает должность, не является чем-то невозможным.

В этой связи, уверен собеседник, отдельное значение результаты выборов имеют для внешней политики Германии. Рост поддержки «Альтернативы для Германии» может усилить дискуссию о подходах Берлина к конфликту в Украине, отношениям с Россией и самому формату участия Германии в европейской интеграции.

«“Альтернатива для Германии” заявила, что они изменят свои позиции по отношению к конфликту в Украине, они улучшат отношения с Россией. Кроме того, у них есть серьезный скептицизм по поводу участия Германии в ЕС», — отметил Ибрагимов. «Возможно, доля участия Германии в бюджете Европейского союза может не совсем устраивать, поскольку они все-таки являются донорами. А кроме того, все эти изменения не делаются автоматически и быстро. Смена внешней политики — это не такой процесс, когда в течение одного дня можно все изменить», — подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, экономическая составляющая уже непосредственно связывается сторонниками «Альтернативы для Германии» с внешнеполитическим курсом Берлина и отказом от российских энергоресурсов.