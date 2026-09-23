В международном аэропорту Сургута сотрудники Россельхознадзора за первые три недели сентября не допустили к ввозу 45 кг подкарантинной растительной продукции, в том числе привезенной пассажирами из Азербайджана.

Всего специалисты проконтролировали 20 международных рейсов. В 11 случаях пассажиры, прибывшие из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, пытались провезти в багаже и ручной клади свежие ягоды, фрукты, овощи, рис, зелень и орехи.

Вся выявленная подкарантинная продукция была уничтожена.

Пассажирам также предстоит выплатить штрафы за нарушение установленных требований при ввозе растительной продукции на территорию России.