Истребитель F-16 потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, сообщает BILD.

Инцидент произошел во вторник днем. Очевидцы рассказали о большой черной дымовой завесе над территорией базы. После происшествия к месту были направлены пожарные и полицейские подразделения.

По данным SWR, очевидцы видели, как военный самолет быстро терял высоту, после чего над базой появился дым.

На авиабазе Шпангдалем размещены, в частности, истребители F-16 ВВС США. Американская авиабаза готовит заявление по инциденту.

