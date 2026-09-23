Председатель Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев в интервью местным СМИ заявил, что сейчас условия жизни в селах Азербайджана изменились в лучшую сторону.

«В селах появились виллы, у каждого дома по 3–4 автомобиля. Улучшилось газо- и электроснабжение. Естественно, что люди хотят жить лучше. Однако отношение к труду также изменилось.

Мой брат занимается хозяйством. У него есть земля, он держит овец. Встает рано утром, находится рядом с животными, следит за своей работой. Хозяйство требует такого труда. В Азербайджане даже 30 процентов людей не трудятся. Сейчас в селах есть молодые люди, которые не хотят даже подходить к животным. Кто-то может сказать, что времена изменились и молодежь не должна заниматься той же работой, что раньше. Хорошо, а откуда тогда будут браться мясо и молоко? За производством всегда стоит человеческий труд.

Я не оцениваю всех одинаково. У нас много очень трудолюбивых фермеров и молодых людей. Просто если мы хотим получать продукцию, мы должны уважать и труд тех, кто ее производит», — сказал депутат в интервью Modern.az.