Войны в этом году придали новый импульс давним призывам ряда мировых лидеров ослабить влияние, которое США, Россия и еще три государства имеют в Организации Объединенных Наций, пишет The Wall Street Journal.

В ООН, объединяющей 193 государства, власть в значительной степени сосредоточена в руках пяти стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности. Это означает, что любая из них может заблокировать международное осуждение собственных действий. Все чаще с критикой так называемой «пятерки» постоянных членов Совбеза — P5, куда также входят Китай, Франция и Великобритания, — выступают другие крупные государства, в том числе Индия, Бразилия, Турция и Нигерия, на долю которых приходится все более значительная часть мировой экономики и населения.

Американские бомбардировки Ирана в этом году и проведенная США военная операция по задержанию президента Венесуэлы многие члены ООН рассматривают как нарушение основополагающего Устава организации, запрещающего нападение на другие государства-члены. Аналогичным образом воспринимается и российское вторжение в Украину в 2022 году. Все это рассматривается как часть более широкой тенденции, при которой право силы начинает преобладать над силой права, причем ведущую роль в этом играют страны, получившие особый статус как победители во Второй мировой войне и стоявшие у истоков создания ООН в качестве провозглашенных защитников глобального мира.

«Давайте признаем, что система, при которой воля более чем 190 стран зависит от прихоти пяти государств, не является ни справедливой, ни способной в полной мере обеспечить доверие», — заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед Генеральной Ассамблеей. «Совет Безопасности безусловно должен быть реформирован в соответствии с принципом: „Мир больше пяти“», — подчеркнул он.

Призывы к реформированию структуры ООН звучат далеко не впервые.

Однако в этом году вопрос привлекает повышенное внимание на фоне борьбы за пост следующего генерального секретаря организации, который сменит Антониу Гутерриша. Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан Маюфис к настоящему моменту одержала победу в двух из трех тайных голосований, однако уровень ее поддержки среди членов P5 остается неизвестным. Любая из этих пяти стран способна наложить вето на кандидатуру, поддержанную более широким кругом государств-членов.

Гутерриш, ранее занимавший пост премьер-министра Португалии, неоднократно заявлял, что структура P5 ограничивает возможности ООН. По его словам, отсутствие среди постоянных членов Совета Безопасности представителей Латинской Америки и Африки подрывает легитимность этой системы.

Недостаточная представленность различных регионов также осложняет для ООН привлечение финансирования от крупных экономик, которые опасаются, что их голос в организации не учитывается. Более того, в этом году из всех членов P5 только Великобритания выплатила свои взносы в бюджет ООН в течение месяца после наступления установленного срока.

«Нам нужны сильные, эффективные институты, отражающие реалии и постепенно меняющийся относительный вес стран и экономик в современном мире, а не расстановку сил, сложившуюся 80 лет назад», — заявил Гутерриш во вторник на Генеральной Ассамблее.

При реагировании на глобальные кризисы страны P5, как правило, действуют по уже привычной схеме: Китай и Россия оказываются по одну сторону, а США, Великобритания и Франция — по другую.

Концентрация власти подрывает авторитет ООН, поскольку организация оказалась неспособна эффективно реагировать на самое большое число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы все оказались заложниками бездействия Совета Безопасности, который не выполняет возложенную на него роль», — заявил он во вторник, выступая в ООН.

В прошлом году бразильский лидер назвал членов P5 «владыками войны» после того, как США совместно с Израилем нанесли удары по Ирану в ходе 12-дневной бомбардировочной кампании, целью которой было уничтожение потенциала страны по созданию ядерного оружия.

Хотя практически все государства — члены ООН призывают к реформированию организации, страны P5 не проявляют заинтересованности в отказе от своих полномочий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем выступлении во вторник представил проблему концентрации власти несколько в ином контексте, обратив внимание на риски сосредоточения контроля над искусственным интеллектом в руках ограниченного числа государств.

«Некоторые пытаются убедить нас в том, что решения будут принимать лишь две державы — США и Китай», — заявил он.

В своем выступлении в ООН во вторник президент Дональд Трамп, в свою очередь, представил свое решение вступить в войну с Ираном как неизбежный шаг, необходимый для того, чтобы не допустить получения иранскими властями ядерного оружия.