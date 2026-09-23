Завтра, 24 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах слабый туман. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 20–23° тепла, днём — 27–32° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность – ночью 70-80%, днём – 60-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером местами в Губа-Гусарском регионе ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы и град. Ночью и утром в горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18–22° тепла, днём — 30–35° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днём – 21-26° тепла.