Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в шутку предложил ему передать Израилю американский штат Нью-Джерси. Об этом рассказал сам сирийский лидер.

По словам аш-Шараа, он выступил с таким предложением, когда приезжал в Вашингтон и обсуждал с американским лидером ситуацию с оккупированными Голанскими высотами.

«У меня с ним (Трампом. ― прим. ред.) сложились совершенно уникальные отношения. <…> Когда я приехал к нему в Белый дом, я пошутил. <…> Он говорил о Голанских высотах, что они находятся под суверенитетом Израиля, я спросил: «Почему бы вам не отдать израильтянам Нью-Джерси? Голанские высоты вам не принадлежат, чтобы их отдавать [кому-то], а вот Нью-Джерси ― ваше», ― сказал аш-Шараа, выступая на мероприятии, организованном в Нью-Йорке Атлантическим советом.

При этом он подчеркнул, что Голанские высоты принадлежат Сирии независимо от этой шутки.