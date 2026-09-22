В Кировской области России возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего охотника, который смертельно ранил мужчину, приняв его за животное. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, 18 сентября двое мужчин находились в охотничьих угодьях Лузского района. Подозреваемый выстрелил из охотничьего карабина в сторону неясно видимой цели. Пуля попала в 38-летнего мужчину, который получил смертельное ранение грудной клетки.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли карабин, патроны и гильзы. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.