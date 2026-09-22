Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Украину ракетами и дронами. Удары, в частности, были нанесены по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Павлограду.

В Киеве, по данным ГСЧС Украины, частично разрушен жилой пятиэтажный дом в Днепровском районе, пострадали четыре человека.

В Днепропетровской области под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград. В Днепре разрушены склады и предприятие. По последним данным, погибли четыре человека.

В Кривом Роге и Павлограде целями российского удара также были промышленные предприятия. Данных о пострадавших в этих городах на момент публикации заметки не было.

Всего, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, российские войска использовали для ударов по территории Украины более 200 дронов (включая имитаторы) и несколько десятков ракет.

ВСУ, в свою очередь, атаковали «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» в Самарской области России, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.