Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде мировых экономических лидеров, организованном Всемирным экономическим форумом в Нью-Йорке, сообщили в азербайджанском МИД.
Мероприятие прошло в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В неформальном обеде приняли участие политики, представители бизнеса и эксперты из разных стран. Участники обсудили пути противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкивается мир.
On the sidelines of #UNGA81, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan 🇦🇿 Jeyhun Bayramov attended the Informal Gathering of World Economic Leaders Luncheon organized by the World Economic Forum under the theme “A Cooperation Agenda in Uncooperative Times”.
The High-level Luncheon brought together policy makers, business leaders and experts from different sectors to discuss and exchange views on addressing global security challenges faced by the world today.
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 21, 2026