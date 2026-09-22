Сегодня нам будет представлена Государственная программа по развитию очень перспективной для экономики страны отрасли — горнодобывающей и металлургической промышленности. Соответствующее Распоряжение о подготовке программы я подписал некоторое время назад – в начале апреля. В течение этих месяцев велась подготовительная работа над программой. Сегодня она будет представлена нам и общественности Азербайджана.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном «Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы».