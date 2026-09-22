В отношении ООО «Araz Supermarket» составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщили в Государственном агентстве по контролю за антимонопольной политикой и потребительским рынком, во время проверок было установлено, что в одном из магазинов товар продавался дороже цены, указанной на нем.

В ведомстве заявили, что это нарушение закона «О защите прав потребителей». В действиях компании выявили признаки обмана покупателя при расчете за товар.

В связи с этим в отношении «Araz Supermarket» был составлен административный протокол.