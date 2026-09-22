Завтра, 23 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем ​​- 27-30° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем ​​- 60-65%.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-22°, днем ​​- 29-34° тепла, в горах ночью — 10-15°, днем ​​- 20-25° тепла.