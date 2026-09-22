Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам IV Бакинского форума по безопасности, посвященного теме «Современные вызовы в архитектуре глобальной безопасности и создание эффективных механизмов сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом».

Глава государства отметил, что форум в четвертый раз проходит в Баку и собирает руководителей и представителей специальных служб и силовых ведомств различных стран. По его словам, мероприятие предоставляет широкие возможности для обмена мнениями и развития сотрудничества по вопросам глобальной безопасности.

Ильхам Алиев подчеркнул, что ежегодное расширение географии участников и актуальность обсуждаемых вопросов свидетельствуют о растущем международном признании Бакинской платформы. Президент выразил уверенность, что нынешний форум также будет иметь важное значение для сотрудничества в сфере безопасности, а также обмена опытом и мнениями.

По словам главы государства, сегодня мир переживает период стремительных и сложных перемен. Процессы, происходящие в системе международных отношений, усиление геополитической конкуренции, конфликты и противостояния в различных регионах серьезно влияют на глобальную безопасность.

«Углубляющийся кризис доверия и разрушение взаимопонимания делают укрепление национальных систем безопасности и сохранение международной стабильности фундаментальным и неотложным приоритетом для всех стран», — отметил президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что защита мира, стабильности и безопасности во всем мире является общей ответственностью всех государств. По его словам, масштаб и характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия, а также применения гибких и скоординированных подходов.

Президент отметил, что безопасность не ограничивается границами отдельных государств. Любой очаг кризиса или напряженности в одном регионе может быстро распространиться на другие, подорвать политическую и экономическую стабильность, создать угрозу энергетической и продовольственной безопасности, а также нарушить транспортные и коммуникационные связи.

Кроме того, терроризм и экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, киберпреступность и другие трансграничные угрозы могут приобретать более сложный характер в условиях взаимосвязанности современного мира.

Особую обеспокоенность, по словам главы государства, вызывает использование современных технологий и новых возможностей для расширения масштабов террористической деятельности.

«Злоупотребление цифровыми возможностями, в том числе искусственным интеллектом, создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий, способствуя распространению радикальных идей, расширению финансовых источников, доступных террористическим сетям, и привлечению новых соучастников», — заявил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что в таких условиях борьба с терроризмом не должна ограничиваться усилиями отдельных стран и должна оставаться одним из ключевых направлений международного сотрудничества и совместных действий.

Ильхам Алиев также отметил, что эффективная система безопасности должна основываться не только на противодействии существующим угрозам и устранении их последствий, но прежде всего на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать.

В этой связи он подчеркнул важность укрепления взаимного доверия между государствами, развития профессиональных связей между органами безопасности и повышения эффективности обмена данными.

«Практика показывает, что партнерские отношения, основанные на открытом и надежном диалоге, создают возможности для более гибкого и эффективного предотвращения даже самых сложных вызовов в сфере безопасности», — отметил глава государства.

Президент заявил, что Азербайджан относит к своим основным приоритетам обеспечение международного мира и безопасности, укрепление взаимного доверия между государствами и расширение сотрудничества.

По его словам, Азербайджан придает особое значение продвижению диалога по вопросам безопасности на различных международных и региональных платформах, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Ильхам Алиев отметил, что проведение Бакинского форума по безопасности создает условия для определения конкретных направлений сотрудничества и дальнейшего укрепления взаимного доверия в достижении этих целей.

Президент выразил уверенность, что обсуждения в рамках IV Бакинского форума по безопасности позволят глубже понять современные глобальные вызовы в сфере безопасности, определить новые подходы к их решению и укрепить взаимодействие между специальными службами и органами безопасности.

По его словам, это будет способствовать созданию более стабильного и безопасного мира для будущих поколений.