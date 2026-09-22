Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027–2030 годы, заявил о необходимости создания полного производственного цикла — от добычи руды до выпуска конечной продукции. Государственная программа действительно предусматривает развитие отрасли по всей цепочке «сырье — переработка — конечный продукт».

«Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности. Так как эксплуатация рудного месторождения «Дашкесан» и реализация других проектов в прилегающих районах, конечно же, обусловили создание Западного промышленного парка. Прежде всего, здесь в кратчайшие сроки должна быть создана инфраструктура, для чего в бюджете следует предусмотреть необходимые средства. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта. Здесь, естественно, предусматриваются добыча руды и создание нескольких заводов. Должны быть созданы заводы по обогащению, производству пеллетов и брикетированного железа. Важное место занимает транспортировка руды. Поэтому необходимо предоставить льготные тарифы на перевозку, чтобы обеспечить экономическую эффективность», — сказал Алиев.

Президент отметил, что необходимо провести максимальную экологическую экспертизу и соблюсти все экостандарты, потому что наше главное богатство – это не то, что находится под землей, а наша природа.