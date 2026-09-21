Посол США в Анкаре Том Баррак заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400, приобретенные Турцией, несовместимы с американскими системами вооружений, а Конгресс США продолжает искать решение проблемы, связанной с их использованием.

«Процесс рассмотрения в Конгрессе вопроса о CAATSA продолжается. Произошли большие изменения в сферах обороны и вооружений. Использование российской системы С-400 абсолютно несовместимо с американской. Мы с таким вопросом столкнулись впервые. Конгрессу необходимо поработать над решением проблемы С-400», – заявил Баррак в интервью CNN Türk.

По словам Баррака, вопрос может быть урегулирован, однако пока обсуждаются различные варианты его решения.

«Это не является критической проблемой в отношениях между нашими странами», — подчеркнул посол.

Он также отметил высокий потенциал турецкой оборонной промышленности и заявил, что не видит проблем с оборонительными возможностями Турции.

«Турецкая оборонная промышленность очень сильна. Кроме того, между нашими президентами сложились тесные отношения», – добавил американский дипломат.

Ранее США ввели против Турции санкции в рамках закона CAATSA после приобретения Анкарой российских С-400. Вашингтон также исключил Турцию из программы производства истребителей F-35, поскольку американская сторона считает эксплуатацию С-400 несовместимой с участием Анкары в этой программе.