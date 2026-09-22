Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на «Саммите многостороннего партнерства» в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о новых возможностях для регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Кобахидзе отметил, что регион переживает период значительных изменений, а его экономическому и стратегическому потенциалу уделяется все больше внимания.

«Сегодня существуют более широкие возможности для практического регионального сотрудничества. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в мирном процессе между нашими соседями, и верим, что укрепление регионального сотрудничества может создать новые возможности в таких сферах, как торговля, связанность и экономическое развитие», — заявил премьер Грузии.

Он подчеркнул, что страны одного региона сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности и экономики, а более тесное сотрудничество позволяет эффективнее реагировать на них.

Кобахидзе также заявил о приверженности Грузии принципам, необходимым для достижения долгосрочного мира и благополучия на Южном Кавказе.