Сегодняшний дайджест Minval Politika — о ключевых событиях на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в российско-украинской войне.

Узбекистан развивает транспортные маршруты через Каспий и рассматривает участие в проектах, связывающих Нахчыван с Турцией. Азербайджан и Турция обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.

Военный корреспондент Холли Маккей призвала Конгресс США отменить 907-ю поправку, назвав ее устаревшей на фоне растущей роли Азербайджана.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сократить удары по российской энергетике, если Москва прекратит атаки по украинской инфраструктуре. Параллельно он провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

На Ближнем Востоке США рассчитывают, что давление заставит Иран вернуться к переговорам, а Великобритания рассматривает возможность оборонной помощи Саудовской Аравии в противостоянии хуситам.

Подробности — в новом дайджесте Minval Politika.