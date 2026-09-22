Россия рассматривает возможность смены своего посла в Армении Сергея Копыркина и уже ищет кандидата на его место. Об этом пишет газета «Грапарак».

Как пишет издание, Копыркин может покинуть Ереван к январю 2027 года. Он занимает пост посла России в Армении с апреля 2018 года.

По информации газеты, в Москве недовольны работой дипломата. В частности, ему ставят в вину недостаточное взаимодействие как с армянскими властями, так и с пророссийскими кругами в стране.

Газета также связывает возможную замену Копыркина с планируемой сменой посла Армении в России.

Официального подтверждения информации о возможной отставке Копыркина на данный момент нет. В январе 2026 года он продолжал проводить встречи с представителями армянских властей.