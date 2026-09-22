В Турции в провинции Маниса неизвестный открыл устроил стрельбу перед зданием Профессионально-технического анатолийского лицея имени Индже Юзмез в районе Тургутлу.

По данным турецких СМИ, в результате стрельбы ранения получили как минимум четыре ученика.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (07:00 по Баку) в квартале Албайрак. После сообщения о нападении на место были направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.

Личность стрелявшего и причины произошедшего пока не установлены. На месте продолжают работать экстренные службы.