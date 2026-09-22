По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на общественном пляже, расположенном в поселке Бильгя, прошла акция по очистке побережья.

В акции, организованной IDEA в связи с завершением купального сезона под лозунгом «Пусть побережья остаются чистыми!» в рамках Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day), приняли участие более 150 добровольцев.

В ходе акции с прибрежных территорий было собрано более 2 тонн отходов. Отходы, собранные добровольцами, обеспеченными необходимыми санитарными принадлежностями, были переданы на завод по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы ОАО Təmiz Şəhər.

Основная цель акции — содействовать поддержанию чистоты морских побережий, повысить внимание к предотвращению загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами и более активно привлекать общественность к охране морских и прибрежных экосистем.

Отметим, что общественное объединение IDEA регулярно реализует различные просветительские и практические экологические инициативы в направлении охраны биоресурсов Каспийского моря, поддержания чистоты прибрежных территорий и укрепления экологической ответственности в обществе.

IDEA призывает каждого ответственно относиться к охране природы, беречь чистоту наших побережий и вносить вклад в формирование более здоровой, чистой и устойчивой окружающей среды для будущих поколений.