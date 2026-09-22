Бывший голкипер агдамского «Карабаха» Матеуш Кохальски рассказал о причинах ухода из азербайджанского клуба и возвращения в Польшу.

В интервью польскому изданию Meczyki 26-летний вратарь заявил, что хотел продолжить карьеру именно в Европе. После ухода из «Карабаха» Кохальски подписал контракт с польской «Вечистой».

«Мне было важно вернуться в Европу. Теоретически клубы из Азербайджана играют в еврокубках, но для меня это всё же слишком далеко. Я предпочитаю строить карьеру здесь, в Европе, и постараться сделать её как можно лучше, как мечтает каждый, а не играть в экзотических лигах. Думаю, каждый мечтает о лигах топ-5», — отметил польский голкипер.

Польский вратарь выступал за «Карабах» с 2024 года и вместе с командой принимал участие в матчах еврокубков. В сентябре 2026 года Кохальски покинул агдамский клуб и продолжил карьеру в «Вечисте».