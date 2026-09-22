Азербайджан решил все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном «Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы».

«Мы решили все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал. Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности. Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна. Именно поэтому своевременно предпринятые нами шаги застраховали нас от крупных проблем. Представьте, если бы мы этого не сделали, то сегодня могли бы оказаться в очень сложной ситуации и, подобно некоторым странам, вынуждены были бы стучаться в разные двери, обращаться с просьбами и уговорами к кому-то, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность», — сказал Алиев.

Президент отметил, что на сегодняшний день складывается совершенно иная картина: