Согласование сделки по продаже компанией «Лукойл» своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle уже почти 10 месяцев как «затерялось» в волоките между ведомствами США в ожидании окончательного одобрения администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Предлагаемая сделка стоимостью около $20 млрд предусматривает передачу Carlyle нефтяных активов «Лукойла» в 17 странах. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже одобрило сделку, однако окончательное решение Вашингтона пока не принято, говорится в материале.

В рамках сделки Carlyle должна получить контроль над тремя европейскими НПЗ «Лукойла» в Болгарии и Румынии, а также над 45% завода в Зеланде в Нидерландах. Их совокупная мощность составляет около 400 тыс. барр. нефти в сутки. При этом румынский НПЗ Petrotel не работает после планового ремонта.

По данным собеседников FT, прогресс сделки остановился, застряв в межведомственном процессе, в котором принимают участие в том числе Совет национальной безопасности, Госдепартамент и Минэнерго США.