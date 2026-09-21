Евросоюз не признает проведение и результаты выборов в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении ЕС.

В Брюсселе назвали проведение там «выборов» нарушением международного права, Устава ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Европейский союз не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты», — говорится в заявлении.

В ЕС также заявили об отсутствии равных условий для политической конкуренции в России. В частности, там указали на недопуск кандидатов от партии «Яблоко» к выборам по федеральному списку, что ограничило выбор для российских избирателей.

Кроме того, Евросоюз выразил сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей ОБСЕ, заявив, что это лишило избирателей и институты возможности получить независимую оценку выборов.

ЕС также предупредил о санкциях против лиц, причастных к организации «выборов» на временно оккупированных территориях Украины, а также против кандидатов, участвовавших в них.