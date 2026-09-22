Сейм Литвы (парламент) одобрил начало процедуры исключения из Конституции страны запрета на размещение ядерного оружия на ее территории.

За передачу поправки на рассмотрение профильных комитетов проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять воздержались.

«Ядерное оружие является основой сдерживания. Если ты от этого отказываешься, ты отказываешься от полноценного сдерживания в своей стратегии безопасности», — заявил староста фракции оппозиционного «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» Лауринас Касчюнас.

Для изменения Конституции поправку должны одобрить дважды с перерывом не менее трех месяцев. Каждый раз необходимо квалифицированное большинство — не менее 94 голосов из 141.

Первое голосование запланировано на 6 октября, повторное — на 12 января.