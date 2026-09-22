Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах были уничтожены, разграблены и вырублены около 60 тыс. гектаров лесного фонда.

«В период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда, а уже после Второй Карабахской войны леса были сожжены в тот период, когда армянские вооруженные силы должны были покинуть Кяльбаджарский и Лачинский районы, на что им был отведен срок в две-три недели. Все хорошо помнят, что они и деревья уничтожали, и о сантехнике не забывали. Видимо, для них существовало два самых важных вопроса: первое — полностью уничтожить природу Азербайджана, второе – захватить с собой самую ценную сантехнику. Наверное, это и есть для них главная реликвия того периода оккупации», — сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в период оккупации были разграблены и наши природные ресурсы – месторождения золота, меди, молибдена: