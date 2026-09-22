АО «Azəristiliktəchizat» начало проект по строительству новых котельных в рамках реконструкции системы теплоснабжения Баку и приведения ее к современным требованиям.

Об этом сообщили в акционерном обществе.

В соответствии с действующей схемой теплоснабжения столицы, теплоснабжение более 200 многоквартирных жилых домов в поселке Ени Ахмадли Хатаинского района, включая около 20 тысяч квартир, 18 учебных, 6 медицинских и 65 других объектов социального назначения, обеспечивается тепловой энергией, получаемой от Бакинского теплоэнергетического центра (БТЭЦ) на основании соглашения, заключенного между компаниями «Azəristiliktəchizat» и «Azərenerji».

Тепловая энергия, получаемая от Бакинского теплоэнергетического центра, поступает по магистральной теплотрассе на 15 действующих тепловых пунктов и одну повысительную насосную станцию, откуда по внутриквартальным сетям доставляется потребителям.

В связи с планами «Azərenerji» прекратить деятельность БТЭЦ было признано целесообразным реконструировать существующую инфраструктуру теплоснабжения и построить современные квартальные котельные. В рамках этого проекта Государственный главный проектный институт «Азerdövlətlayihə» разработал проекты строительства и реконструкции 16 объектов.

Помимо реконструкции существующих тепловых пунктов и повысительной насосной станции с их преобразованием в современные котельные, предусмотрены проектирование и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей.

В соответствии с инвестиционной программой на 2026 год «Azəristiliktəchizat» уже начало работы по модернизации и реконструкции двух тепловых пунктов на проспекте Гянджи в Хатаинском районе.

Кроме того, в рамках проекта модернизации старых котельных начались работы на котельной №129 в Ясамальском районе.

Общая мощность реконструируемых и модернизируемых котельных составит 18 Гкал/час. Они позволят обеспечить качественное и стабильное теплоснабжение 46 жилых домов, трех детских садов, двух медицинских учреждений и более 20 других объектов.

В рамках проекта модернизации длительно эксплуатируемых котельных в 2024 году были полностью модернизированы и введены в эксплуатацию 5 котельных, а в 2025 году — еще 7. От этих котельных теплоснабжение получают 106 жилых домов и 16 образовательных и медицинских учреждений.

Завершить текущие работы планируется до начала нового отопительного сезона.