Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани накануне своей поездки в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Нетаньяху заявил, что Мамдани поддерживает ХАМАС и способствует росту напряженности в отношении евреев в Нью-Йорке.

«Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за поддержку чудовищ из ХАМАС, которые убивали наших людей. Позор вам за подстрекательство к беспорядкам против евреев Нью-Йорка», — заявил израильский премьер.

Нетаньяху добавил, что во время выступления в ООН намерен рассказать о действиях израильских военнослужащих и своей позиции в отношении Мамдани.