В Баку клиника «Кристал Эстетик» и ее директор Роза Алиева привлечены к административной ответственности после выявления факта работы косметолога без медицинского образования.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, проверка началась после обращения гражданина о причинении вреда здоровью после процедуры блефаропластики верхнего века в клинике.

В ходе расследования было установлено, что ООО «Кристал Эстетик» привлекло гражданку Айтекин Мусаеву к работе косметологом без оформления трудового договора. При этом у нее не было высшего медицинского образования, а медицинская документация по проведенной процедуре не велась.

Хатаинская районная прокуратура составила в отношении клиники и ее директора протоколы по статьям 192.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях и направила материалы в Хатаинский районный суд.

По решению суда «Кристал Эстетик» оштрафована на 20 тыс. манатов по статье 192.1 и на 6 тыс. манатов по статье 215.4. Роза Алиева получила штраф в размере 3 тыс. манатов по статье 192.1.