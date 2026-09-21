Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что крупные мировые державы, в том числе и Россия, должны учитывать пределы военной силы и не рассчитывать на быстрое решение международных конфликтов.

«Россия напала на Украину. Все думали, что это будет быстрая победа. Сейчас война продолжается уже более четырех лет. США напали на Иран, и все думали, что это будет просто и быстро. Но конфликт продолжается и продолжается, и мы пока не видим, каким будет выход», – сказал Гутерриш.

По его словам, сверхдержавам необходимо осознать ограничения силового подхода и учитывать значение международного права.