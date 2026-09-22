В Общине Западного Азербайджана создана Рабочая группа с целью изучения албанского христианского наследия, расположенного на территории нынешней Республики Армения, в историческом Зангезуре, Дерелейезе и бассейне озера Гёйча.

Об этом сообщили в Общине.

Группа создана с целью исследования истории церквей, часовен, хачкаров и монастырей, их архитектурных и эпиграфических особенностей, принадлежности научными методами на основе архивных документов и других первичных источников.

В научной среде Азербайджана распространено мнение, что документы Албанского католикосата XVI–XIX веков полностью уничтожены. Утраты несомненны, однако в архивах и фондах рукописей ряда стран хранится множество документов и источников, касающихся как албанских католикосов, так и религиозно-общественной истории того периода, а часть из них уже опубликована. Эти материалы разбросаны по различным фондам. Основной миссией Рабочей группы является их выявление посредством систематического поиска и сбор в единой научной базе. В настоящее время в Общине Западного Азербайджана уже имеются сотни документов по этой теме.

Посещение иностранными дипломатами монастырского комплекса Гянджасар в сентябре 2026 года показало, что культурное наследие вышло на дипломатическую повестку. Община Западного Азербайджана считает многослойное религиозно-культурное наследие на территории нынешней Армении, в том числе средневековые памятники Кавказской Албании, составной частью своего наследия как наследники депортированных азербайджанцев. Обосновать эту позицию в международной научной среде могут только факты, основанные на источниках, и исследования, результаты которых могут быть повторно проверены. Исследование также будет служить документированию историко-культурных основ безопасного и достойного возвращения депортированного населения.