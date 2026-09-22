Великобритания вскоре может одобрить оказание оборонной помощи Саудовской Аравии в противодействии хуситам в Йемене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Энди Бернем все больше склоняется к тому, чтобы предложить Эр-Рияду помощь оборонительного характера. Британия также намерена призвать другие страны оказать поддержку Саудовской Аравии.

В частности, речь может идти о помощи с дозаправкой самолетов в воздухе.

По словам одного из источников, в Лондоне считают, что противодействие хуситам способно помочь стабилизировать ситуацию в регионе и снизить угрозу для судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

В британском правительстве отказались комментировать эту информацию.