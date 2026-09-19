Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет, чтобы Саудовская Аравия становилась участником продолжающегося конфликта между Ираном и США.

«Саудовская Аравия должна оставаться за пределами этого уравнения, поскольку сама она не стремится быть вовлечённой в него», — заявил Фидан.

Он отметил, что Турция внимательно следит за атаками, затрагивающими территорию, суверенитет и инфраструктуру Саудовской Аравии. По словам министра, даже наличие союзников не гарантирует стране защиты от последствий региональной войны, поэтому проблемы необходимо решать дипломатическими методами.

Фидан также подчеркнул, что Анкара сохраняет солидарность с Саудовской Аравией и продолжает анализировать развитие ситуации в регионе. При этом Турция ранее заключила с Саудовской Аравией и Пакистаном соглашение о совместной обороне, которое, по словам Фидана, носит оборонительный характер и не направлено против какой-либо конкретной страны.

