Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится название «искусственный интеллект».

«Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Также Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта по аналогии с созданными им в 2019 году Космическими силами.