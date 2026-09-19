Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится название «искусственный интеллект».
«Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Также Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта по аналогии с созданными им в 2019 году Космическими силами.
«Я создаю Силы искусственного интеллекта, точно так же, как я создал Космические силы, которые достигли колоссального успеха, во время моего первого президентского срока. В связи с этим в ближайшем будущем я объявлю о назначении руководителя [Силами] ИИ. <…> ИИ — это новая промышленная революция или [новый] интернет, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» — написал Трамп.