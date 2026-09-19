Президент США Дональд Трамп опубликовал список из 25 своих важнейших достижений за период 2025 – 2026 годов, назвал этот период своим «третьим президентским сроком». Среди главных успехов он отметил урегулирование восьми вооруженных конфликтов, введение масштабных торговых пошлин и полное пресечение нелегальной миграции на южной границе.

«Список побед» сообщил американский лидер в сети Truth Social. Интересно, что Трамп настаивает на термине «третий срок», поскольку до сих пор не признает поражения на выборах 2020 года.

В публикации отмечается, что за последние 16 месяцев на южной границе США не было зафиксировано ни одного случая нелегального пересечения. Для усиления безопасности был подписан закон Лейкен Райли, а поток фентанила через границу сократился на 60% благодаря ударам по наркокартелям.

В сфере внешней политики Трамп заявил о задержании венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и ликвидации потенциала Ирана по обогащению урана.

По его словам, в течение первых 12 месяцев удалось заключить мирные соглашения в восьми войнах, в частности остановить боевые действия в секторе Газа и вернуть заложников.

В экономическом блоке президент выделил привлечение 19,2 трлн долларов новых инвестиций и рекордный рост фондового рынка.

Также были введены 50-процентные пошлины на импорт меди, алюминия и стали и 25-процентные пошлины на иностранные автомобили.

США добились крупнейшего в истории снижения налогов, в частности отменены сборы с чаевых, сверхурочных выплат и социального обеспечения пожилых людей.

По словам Трампа, экспорт товаров достиг рекордных 2,3 трлн долларов, а инвестиции в армию составили 1 трлн долларов с планом увеличения до 1,5 трлн.

Среди прочих решений перечислены приостановка приема беженцев, привлечение Национальной гвардии для наведения порядка в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане, а также придание английскому языку статуса официального.

Кроме того, отменены программы политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» в государственном секторе, запрещена трансгендерная идеология в школах и участие мужчин в женских спортивных соревнованиях. Для новорожденных детей введены специальные инвестиционные счета.