Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа заявили, что президент США не встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится на следующей неделе, сообщают израильские СМИ.

По их словам, это связано с «ограничениями в графике» президента США. Другой источник в американской администрации отметил, что присутствие Нетаниягу в Нью-Йорке будет ограниченным из-за предстоящих выборов в Израиле.

Выступление Нетаниягу на Ассамблее, судя по всему, состоится уже после того, как Трамп вернется в Вашингтон.