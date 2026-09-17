Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 Lightning II на общую сумму около $24,3 млрд. Об этом говорится в уведомлении американского ведомства.

В пакет также входят 49 двигателей Pratt & Whitney, оборудование связи, запасные части и другие элементы технической и материальной поддержки.

В Госдепартаменте заявили, что предлагаемая поставка не изменит военный баланс в регионе.

Одобрение Госдепартамента является очередным шагом в процессе возможной продажи вооружений Эр-Рияду. Сделка предусматривает поставку одной из наиболее современных американских боевых авиационных платформ.