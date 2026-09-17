Литва может ввести всеобщий воинский призыв к 2030 году вместо ранее запланированного 2035 года. Об этом заявил советник президента Литвы Мариус Чеснулявичюс по итогам заседания Национального совета по координации всеобщей обороны, передает LRT.

По его словам, совет принял резолюцию с предложением в ближайшие месяцы оценить возможность ускорить переход к всеобщему призыву. Решение по этому вопросу может быть принято уже к концу текущего года.

«Этот координационный совет принял совместную резолюцию, в которой предлагает Государственному совету обороны в ближайшие несколько месяцев подготовить оценку возможности ускорения призыва на военную службу, запланированного на 2035 год, который станет более или менее всеобщим», – заявил Чеснулявичюс.

Глава ассоциации «Всеобщая оборона» Томаш Годляускас сообщил, что вопрос о включении женщин в систему призыва предлагается рассмотреть на более позднем этапе. По его словам, опросы показывают, что более половины женщин не возражают против службы в армии.